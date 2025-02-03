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Dünya

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde binaları havaya uçurdu

Lübnan ile yapılan ateşkese rağmen ülkenin güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusu, bölgedeki binaları yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

Çağrı Koşak  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde binaları havaya uçurdu

Beyrut

İsrail ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısını yıkmak" amacıyla bombalı yıkım gerçekleştirildiği iddia edildi.

İsrail ordusuna ait birliklerin Lübnan'ın güneyindeki kırsal bölgede faaliyetlerini sürdürdükleri belirtilen görüntülerin hangi beldeye veya köye ait olduğu açıklanmadı.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği iddiasında bulunan İsrail ordusu, "kapsamlı operasyonların sürdürdüğünü" savundu.

Paylaşılan görüntülerde, kırsal alandaki binaların yıkıldığı ve tarım alanlarına da zarar verildiği anlaşılıyor.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar, Eylül 2024'te şiddetlenmiş ve İsrail'in şiddetli bombardımanları ile karadan işgaline dönüşmüştü.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu ülkenin güneyinde işgale ve ateşkes ihlallerine devam ediyor.



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