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Dünya, Koronavirüs

İsrail hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da 116 kişide daha Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğünü açıkladı.

Muhammed Semiz   | 07.01.2022
İsrail hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Negev Hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklunun Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Negev Hapishanesinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli mahkumlara ilişkin bilgi verildi.

Negev Hapishanesindeki 25 Filistinli mahkumun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Batı Şeria'da 116 kişide Omicron varyantına rastlandı

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da 116 kişide daha Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğünü açıkladı.

Söz konusu varyantın hızla yayıldığı kaydedilen açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında bugüne kadar toplam 242 kişide Omicron varyantı tespit edildiği belirtildi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının başından bu yana 472 bin 32 vaka tespit edildi, 4 bin 967 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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İsrail hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı
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