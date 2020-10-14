Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Çaykur Rizespor'umuz kadrosunda yer alan iki sporcumuza görülen lüzum üzerine 13 Ekim tarihinde yapılan Kovid-19 testinin sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır." denildi.
Sporcuların genel sağlık durumunun iyi olduğu, TFF'nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığı rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemlerinin uygulanıp, önerilen tedavi protokolüne başlandığı aktarıldı.
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