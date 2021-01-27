Euro
8.94
Dolar
7.35
BIST 100
1,536.11
Altın
1,850.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 27.01.2021
İsrail güçleri Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında daha önce bölgede yaşanan olaylarda polise taş ve molotofkokteyli atmakla suçlanan 18 "şüphelinin" gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal'de Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi
Nijerya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

İsrail güçleri Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

FKÖ, ABD’deki misyonunun yeniden açılması kararını memnuniyetle karşıladı

İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan ve Gazze'de sivil hedefleri vurma tehdidinde bulundu

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Başkan Biden, Filistin'de tek yolun iki devletli çözüm olduğuna inanıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Başkan Biden, Filistin'de tek yolun iki devletli çözüm olduğuna inanıyor
Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor

Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor
İsrail'in Rabat Büyükelçiliği resmen çalışmalarına başladı

İsrail'in Rabat Büyükelçiliği resmen çalışmalarına başladı