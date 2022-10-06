Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde fotoğraf sergisi: Bir Zamanlar Kudüs’te
Sergide 20. yüzyılın başlarında Filistin’deki toplumsal yaşam, mimari ve önde gelen şahsiyetleri içeren fotoğraflar, tarihi Filistin topraklarının İsrail işgali öncesindeki bölgesel ve kimliksel bütünlüğünü gözler önüne seriyor.
Kudüs
Filistin'deki Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde "Bir Zamanlar Kudüs’te" fotoğraf sergisi açıldı.
Kudüs'e ait eski fotoğrafların tarih severlerin ilgisine sunulduğu serginin açılışına Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Semra Demirer, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, serginin küratörü Cemal Agile, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu ve Kudüslü ziyaretçiler katıldı.
Sergide, çoğunluğu Kudüs’ten olmak üzere El Halil, Beytüllahim, Nablus, Yafa ve Tibeyra gibi bugün İsrail sınırları içinde veya İsrail işgali altında bulunan tarihi Filistin topraklarından fotoğraflar yer alıyor.
Çoğu 20. yüzyılın başlarında Filistin’deki toplumsal yaşam, mimari ve önde gelen şahsiyetleri içeren fotoğraflar, tarihi Filistin topraklarının İsrail işgali öncesindeki bölgesel ve kimliksel bütünlüğünü gözler önüne seriyor.
Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa, Eski Şehir’e açılan Şam Kapısı, Kudüs’teki Osmanlı mimari yapıları ve askerleri, Britanya manda yönetimi altındaki Filistin’de İngiliz askerleri, bayramlar gibi özel günler ve zeytin hasadı yapan Filistinli aileler gibi kareler bu bağlamda ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.
“Kudüs’te her taş bir hikaye anlatır”
Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Semra Demirer, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Çoğu zaman bir fotoğraf bin kelimeye değer. Bu fotoğraf sergisindeki her bir fotoğraf da bize Kudüs’ün tarihi ve kültürü hakkında bin kelimeden daha fazla şey anlatacaktır." dedi.
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ise, "Bu fotoğraflar, köklerimizi, mirasımızı, tarihimizi, yani tüm İslam ümmetini temsil eden Kudüs’ün tarihini yansıtıyor. Kudüs kenti ve Eski Şehir adeta bir müzedir; her taşı bir hikaye anlatır." diye konuştu.
Bu tarihi mirası korumanın önemine işaret eden Şeyh İkrime Sabri, “(İsrail) İşgal güçleri Mescid-i Aksa’nın altında ve çevresinde, kinlerinden dolayı ve hayallerini gerçekleştirmek için yürüttüğü kazılarla, Abbasiler, Memlükler, Eyyubiler veya Türkler (Osmanlı) döneminden kalma İslami her eseri elinden geldiği kadar yıkıma uğratsa da istedikleri tek bir taşı bile bulamadılar.” ifadelerini kullandı.
Kültür merkezinin galeri bölümünde düzenlenen ve onlarca fotoğrafın yer aldığı sergi, 13 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.