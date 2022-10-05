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Yaşam

Batı Şeria'da bir otel 40 engelli çalışanıyla ezber bozuyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde yeni hizmete giren bir otel, topluma entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla engellileri istihdam ediyor.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak   | 05.10.2022
Batı Şeria'da bir otel 40 engelli çalışanıyla ezber bozuyor Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Beytullahim'de Hazreti İsa’nın doğduğu yer olduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi yakınlarında birkaç ay önce açılan Maan Oteli, Filistin Mirasını Koruma Merkezinin 100 yıllık eski bir evi restore etmesiyle kuruldu.

Yabancı kuruluşlar tarafından da desteklenen "Yaşam İçin Birlikte Merkezi"ne bağlı olan otel, 40 engelli çalışanıyla ezber bozuyor.

Otelde konaklayan misafirler, Beytullahim kentinin güzel manzarasının keyfini çıkararak bölgenin tarihi mirasını yansıtan bir evde yaşamayı deneyimliyor. Yemekhane ve resepsiyonun yanı sıra 12 odası bulunan otel, gecelik 24 misafir ağırlayabiliyor.

"Bu iş bana yeni bir hayat verdi"

AA muhabirine konuşan otelin çalışanlarından down sendromlu Meryem Kensas, yabancı turistlerin sıklıkla tercih ettiği oteldeki işinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin kendisine iyi davrandığını, ailesinden ve oteldeki sorumlulardan destek gördüğünü belirten 27 yaşındaki Filistinli, "Bu iş bana yeni bir hayat verdi." diye konuştu.

Yaşam İçin Birlikte Merkezinde 16 yaşından beri birçok eğitim alan Kensas, otelde temizlik, yemek masalarını düzenleme ve müşterilere yemek servisinde çalıştığını dile getirdi.

"İşimle gurur duyuyorum"

Otelin bir başka çalışanı Bilal Cenacira da işinden gayet memnun.

"Otelin bağlı olduğu merkeze 1,5 yıl önce katıldım. Buradaki işimden dolayı mutlu ve gururluyum." diyen Cenavira, odaları ve ana salonu kendisinin düzenlediğini aktardı.

"Engellileri hayata entegre etme girişimi"

Otel Müdürü Ranya Hevaş, Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yılda maddi sıkıntılar yaşayan Yaşam İçin Birlikte Merkezine yeni bir gelir kaynağı bulma arayışıyla otel fikrinin doğduğunu söyledi.

Bunun aynı zamanda engellileri hayata entegre etme girişimi olduğunu belirten Hevaş, otelde istihdam edilen engelli çalışanların, otelcilik ve çoğu yabancı olan müşterilerle ilgilenme konusunda eğitim aldığını ifade etti.

Hevaş, "Burada, temizlikten, yemek servisine ve misafirlere yemek hazırlamaya kadar fiziksel ve zihinsel olarak turizm sektöründe çalışabilecek çok sayıda engelli arkadaşımız var. Engellileri topluma entegre etmeyi ve toplumdaki rollerini vurgulamayı amaçlıyoruz." dedi.

Diğer engellilerin turizm sektöründe çalışmaları için eğitimleri konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Hevaş, otel çalışanlarının bu alandaki deneyimlerini görmek için İtalya'ya bir ziyaret düzenlendiğini, merkezin, engellileri istihdam eden İtalyan kuruluşu "Albergo Etico" ile de iletişim kurduğunu söyledi.

Otel yönetiminin engellileri istihdam etme fikrine halkın da sempati duyduğunu kaydeden Hevaş, yabancı konukların destek sağlamak için otellerine konaklamaya geldiğini belirtti.

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