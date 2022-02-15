Dolar
13.65
Euro
15.49
Altın
1,852.37
ETH/USDT
3,100.00
BTC/USDT
44,226.00
BIST 100
2,052.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü programına katılıyor Bakan Özer, "Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, 16-17 Şubat'ta Filistin ve İsrail'e gidecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16-17 Şubat'ta Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek.

Mehmet Tosun   | 15.02.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, 16-17 Şubat'ta Filistin ve İsrail'e gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, heyetin Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi ve ülke yetkili makamlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

Heyet, İsrail ziyaretinde ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'nın doğusunda Kovid-19 vakaları 2 haftada ikiye katlandı
New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı
DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor
İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalar düşse de ölüm sayıları yüksek seviyede
Türkiye'de 76 bin 632 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, 16-17 Şubat'ta Filistin ve İsrail'e gidecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, 16-17 Şubat'ta Filistin ve İsrail'e gidecek

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı, 16'sını gözaltına aldı

İsrail Başbakanı, aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir'i 'provokatör' olarak niteledi

AB'nin veri koruma gözlemcisi 'Pegasus' casus yazılımının yasaklanmasını istedi

AB'nin veri koruma gözlemcisi 'Pegasus' casus yazılımının yasaklanmasını istedi
Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin anaokulu ve 40 bin de ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız

Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin anaokulu ve 40 bin de ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız
Ukrayna askeri yardım istedi ancak İsrail tarafsız kalmak istiyor

Ukrayna askeri yardım istedi ancak İsrail tarafsız kalmak istiyor