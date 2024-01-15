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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri kadın 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde biri kadın 3 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri kadın 3 Filistinliyi öldürdü

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El Halil'e bağlı Dura ilçesinde İsrail güçleri tarafından kalbinden vurulan Muhammed Hasan İbrahim Ebu Sıba (22) ile başından vurulan Ahed Mahmud Evlad Muhammed'in (24) hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırısında 4'ü ağır 9 kişinin de yaralandığı bilgisi geçildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise Dura'daki çatışmalarda ajansın foto muhabiri Meşhur el-Vahvah'ın da vurulduğu kaydedildi.

WAFA ayrıca bir diğer haberde, Faris Mahmud Abdullah Halife (37) isimli bir Filistinlinin, Tulkerim'in doğusundaki Annab askeri kontrol noktasında vurularak öldürüldüğünü geçti.

Haberde, İsrail askerlerinin, sağlık ekiplerinin Halife'ye acil müdahalede bulunmasına izin vermediği ve Filistinlinin olay yerinde kan kaybederek öldüğü kaydedildi.

Öte yandan Kudüs Haber Ağı'nın X sosyal medya hesabında, Dura'da vurulan bir Filistinlinin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntüde, vurulan Filistinlinin yerde süründüğü ancak İsrail askerlerinin ona yaklaşmaya çalışan herkese ateş açması nedeniyle sağlık ekipleri ile çevredekilerin söz konusu Filistinliye ulaşamadığı dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 355 oldu.

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