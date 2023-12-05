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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tel Aviv’de bir grup İsrailli aktivist Gazze’ye yönelik saldırıları protesto etti

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan bir grup aktivist, ordunun Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto ederek, savaşın durması çağrısında bulundu.

Turgut Alp Boyraz, Bekir Aydoğan  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Tel Aviv’de bir grup İsrailli aktivist Gazze’ye yönelik saldırıları protesto etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Tel Aviv

Tamamını İsrailli Yahudilerin oluşturduğu grup, ellerinde “Savaşı durdurun”, “Hemen ateşkes” ve “Katliama hayır” şeklinde İbranice ve İngilizce sloganların yazıldığı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Aliza Dror, Gazze’de olanlar için çok üzgün olduğunu söyledi.

İsrailli birçok arkadaşının Gazzelileri desteklediğini söylemekten korktuğunu belirten Dror, “Almanya’da Yahudi Soykırımı olurken insanlar nasıl sessiz kalmışsa şimdi de öyle. İsrail savaşı durdurmalı ve Gazzeliler de özgürce yaşamalı.” ifadesini kullandı.

İsrail’de doğduğunu ve bugünlerde burada yaşamanın kendisine zor geldiğini belirten 80 yaşındaki Dror, İsrail’in savaşı durdurmak istemediğini, daha fazla toprak elde etmek istediğini ve Filistinlileri denize dökmek istediğini kaydetti.

Dror’a göre birçok İsrailli, toplumun büyük çoğunluğu ve polisten korktukları için kendisi gibi bu protestoya katılma cesaretini gösteremedi.

Diğer bir gösterici olan Emmanuel Farjoun da Gazze’de olanlara karşı çıkan az sayıda da olsa İsrailli bulunduğunu tüm dünyaya ve Filistinlilere göstermek istediklerini söyledi.

İsrail’in ayrım yapmadan insanları öldürmesine, evleri yıkmasına ve Filistinlileri uzun vadede vatanlarından sürmesine karşı çıktığını göstermek istediğini belirten Farjoun, görüşlerinden dolayı her an birilerinin kendisine ve evine saldırma riski olduğunu ancak bunu önemsemediğini kaydetti.

“Nasıl çocuklarımla evde akşam yemeğimi yiyip, film izleyip hayatımı yaşayabilirim?”

Gösteriye katılan diğer bir İsrailli Moshe Cohen ise Yafa kentinde yaşadığını ve protestoya savaşı ve İsrail’in şu anda Gazze’de yaptığı soykırımı protesto etmek için geldiğini aktardı.

Cohen, “Gazze’de yaşayan çok iyi bir Filistinli kadın arkadaşım var. Buraya gelmeden 2 saat önce bana mesaj gönderdi ve akrabalarının büyük kısmının öldüğünü bildirdi.” ifadelerini kullandı.

7 Ekim’den bu yana arkadaşıyla her gün konuştuğunu belirten Cohen, şunları söyledi:

“Onun geçtiği durumu görmek, hissetmek, yaşamak kalbimden yaralıyor. Buradan arabayla 45 dakika uzaklıkta İsrail’in işlediği korkunç savaş suçları yaşanırken, nasıl çocuklarımla evde akşam yemeğimi yiyip, film izleyip hayatımı yaşayabilirim?” diye konuştu.

“İsrail’in tek çözümün barış, demokrasi ve eşitlik getirmek olduğunu anlamasını istiyoruz”

Cohen, diğer İsraillilerin de buraya gelerek kendileriyle birlikte protestoya katılması ve Gazze’de yaşanan korkunç şeylere karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze’de Hamas’ın elinde İsrailli esirler olduğunu hatırlatan Cohen, esirlerden bazılarını tanıdığını ve bu durumun yüreğini yaraladığını belirterek, “(Onlardan) biri siz olabilirsiniz. İsrail, mümkün olan en kısa zamanda onları evlerine getirmek için mümkün olan her şeyi yapmalı.” dedi.

Cohen, İsrail yönetimine tepki vererek, şöyle konuştu:

“Devlet olmanın anlamı, vatandaşlarını korumaktır. İsrail, onların kaçırılmasını önleyemedi. Şimdi de İsrail onları ölüme gönderiyor. İsrail yönetiminden savaşı durdurmasını, Filistinli tüm tutukluları (esirleri) bırakmasını, İsrailli esirleri geri getirmesini ve belki de 1948'den bu yana ilk kez tek çözümün barış, demokrasi ve eşitlik getirmek olduğunu anlaması ve kavramasını istiyoruz.”

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