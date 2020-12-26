Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.03
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Hamdi Yıldız   | 26.12.2020
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Gazze

Gazze'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail hava kuvvetleri, kentteki Filistin gruplarına ait bölgelere defalarca saldırı düzenledi. 

Dün akşam İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den sınıra paralel bazı bölgelere fırlatılan iki roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.

Gazze'den hava saldırısı ve muhtemel can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da İngiltere ile temaslı bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTec ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Yurt dışından gelenlere son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getirildi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu geçti

Benzer haberler

İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Netanyahu Fas Kralı 6'ncı Muhammed'i İsrail'e davet etti

İsrail hapishanelerinde Filistinli 26 gazeteci bulunuyor

Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayan İsrail, işgal altındaki Filistinlileri kaderine terk ediyor

Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayan İsrail, işgal altındaki Filistinlileri kaderine terk ediyor
Gazze halkı zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor

Gazze halkı zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor
İsrail'de Arap ülkeleriyle normalleşme ve koalisyon krizi 2020'ye damga vurdu

İsrail'de Arap ülkeleriyle normalleşme ve koalisyon krizi 2020'ye damga vurdu