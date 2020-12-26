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Dünya, Libya

Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında esir değişimi

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite, hükümet ile Hafter milisleri arasında 48 esir değişimi gerçekleştirdi.

Hamdi Yıldız   | 26.12.2020
Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında esir değişimi

Trablus

5+5 Ortak Askeri Komite Üyesi Muhtar Nakkasa, AA muhabirine, esir değişimi operasyonunun Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif bölgesinde yapıldığını söyledi. Nakkasa, operasyonun üyesi olduğu komitenin, Sabrata kentinden ileri gelenlerin ve Libya ordusuna bağlı güvenlik birliklerinin gözetiminde gerçekleştiğini dile getirdi. 

Değişim operasyonunun güvenlik koordinatörü ve Sabrata Şehitleri Taburu Amiri Muhammed el-Omari ise "Operasyonda Hafter milislerine bağlı 33 esir karşılığında bize bağlı 15 asker değişimi yaptık." dedi. 


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