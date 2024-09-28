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Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
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Dünya

Biden, Pentagon'a ABD ordusunun Orta Doğu'daki duruşunu gözden geçirme talimatı verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'a İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki duruşunu gözden geçirme talimatı verdi.

Büşranur Koca  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Biden, Pentagon'a ABD ordusunun Orta Doğu'daki duruşunu gözden geçirme talimatı verdi

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, ulusal güvenlik ekibi tarafından Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.

Biden, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Pentagon'a "caydırıcılığı arttırmak, kuvvet korumasını sağlamak ve ABD'nin tüm hedeflerini desteklemek için bölgedeki kuvvetlerin gerektiğinde duruşunu değerlendirme ve ayarlama" direktifini iletti.

Biden, bölgedeki ABD büyükelçiliklerinin uygun olan tüm koruyucu önlemleri almasını sağlama konusunda da talimat verdi.

İsrail jetleri, Beyrut'un güney banliyölerinde Hizbullah'ın ana karargahı olduğu ileri sürülen noktaya çok sayıda ağır hava saldırıları düzenlemişti.

Hizbullah'tan saldırılara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu 6 kişinin öldüğü ve 91 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ı vurarak 750'den fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Bakanlık, Ekim 2023'ten beri Lübnan'da 150 bine yakın kişinin ülkenin güney ve doğu bölgelerinde yerlerinden edildiği bilgisini paylaştı.

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