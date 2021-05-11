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Dünya

İsrail Gazze Şeridi'nde bir okulu ve evleri hedef aldı

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin evleri ve bir okulun da aralarında bulunduğu birçok noktaya hava saldırıları düzenledi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Safiye Karabacak   | 11.05.2021
İsrail Gazze Şeridi'nde bir okulu ve evleri hedef aldı Fotoğraf: Ali Jadallah - Anadolu Ajansı

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde Hamas'a bağlı El-Salah el-Hayriyye Derneğine ait okulu vurdu. Saldırı sonucu okulda büyük hasar meydana geldi.

İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evler de hedef alındı. Hava saldırılarına maruz kalan evlerin sayısı henüz bilinmiyor.

Ayrıca İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusunda hedef aldığı plastik fabrikasında yangın çıktı.

İsrail ordusu daha önce de Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit oldu, 115 kişi yaralandı.

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