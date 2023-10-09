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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Hamas'ı "İran'ın vekili" olarak nitelendirdi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas'ın, "İran'ın vekili" olduğunu savundu.

Büşranur Koca, Tuğba Altun  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Hamas'ı "İran'ın vekili" olarak nitelendirdi

Ankara

Cohen, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Binbaşı Libby Weiss ile çok sayıda basın mensubunun katıldığı çevrim içi basın toplantısında konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, yaşananlardan Hamas'ı sorumlu tutarak, "Hamas, İran'ın vekilidir." ifadesini kullandı.

Yaşananlara ve gelecek döneme ilişkin Cohen, "Zamanı geldiğinde nelerin yapıldığını göreceğiz. Zaman alacak, birkaç gün almayacak, çok uzun sürecek. Bölgede topyekûn bir savaşa izin veremeyiz." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haiat, İsrail'in 18 yıl önce Gazze Şeridi'ni terk ettiğini ve geri dönmeye niyetleri olmadığını belirtti.

IDF Sözcüsü Weiss de İsrail'in başlıca hedefinin "ülkenin güney sınırını güvence altına almak, Hamas üyelerinin İsrail'e girişini engellemek, esir alınanları geri getirmek ve Hamas'ın askeri kabiliyetini tamamen yok etmek" olduğunu söyledi.

Weiss, Gazze'ye götürülen esirleri geri getirmeye kararlı olduklarını belirtti.

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