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Dünya

ABD'de otomotiv işçileri kamyon üreticisi Mack Trucks'ta da grev başlattı

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), yaklaşık 4 bin üyesinin İsveçli Volvo Group'un bünyesindeki Mack Trucks'ın Pensilvanya, Maryland ve Florida'daki fabrikalarında grev kararı aldığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
ABD'de otomotiv işçileri kamyon üreticisi Mack Trucks'ta da grev başlattı

Washington

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), yaklaşık 4 bin üyesinin İsveçli Volvo Group'un bünyesindeki Mack Trucks'ın Pensilvanya, Maryland ve Florida'daki fabrikalarında grev kararı aldığını duyurdu.

UAW'den yapılan açıklamada, sendikalı işçilerin sözleşme teklifine ilişkin geçici anlaşmayı reddettiği bildirildi.

Açıklamada, Mack Trucks'ın, Pensilvanya, Maryland ve Florida eyaletlerindeki fabrikalarında yaklaşık 4 bin sendikalı işçinin bugün itibarıyla greve gittiği belirtildi.

UAW'nin açıklamasında, Mack Trucks'taki işçilerin de katılmasıyla birlikte grevdeki toplam sendika üyesi işçilerin sayısının 22 eyalette 30 bini aştığı aktarıldı.

Otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 3 haftada 5,5 milyar dolara ulaştı

Öte yandan Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), UAW işçilerinin General Motors (GM), Ford Motor ve Stellantis'e karşı düzenlediği ve "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan greve ilişkin son analizini paylaştı.

AEG'nin açıklamasında, grevin 3 haftada toplam 5,5 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu rakamın, UAW'nin 2019'da GM'ye karşı başlattığı ve bir ay süren grevin 4 milyar dolarlık tahmini ekonomik zararı geride bıraktığı kaydedildi.

Söz konusu ekonomik zararın 579 milyon dolarının doğrudan ücret kaybı olduğunun tahmin edildiği açıklamada, 2,68 milyar dolarının üretici kaybı, 1,6 milyar dolarının tedarikçi kaybı ve 1,26 milyar dolarının bayi ile müşteri kaybından oluştuğu aktarıldı.

Otomotiv işçilerinin grevi

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Sendika, 22 Eylül'de yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle GM ve Stellantis'e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu. Bu kapsamda GM ve Stellantis'in 20 eyaletteki 38 tesisinde daha işçilerin iş durduracağı bildirilmişti.

UAW, geçen hafta da Ford Motor ve GM'de çalışan 7 bin üyesinin daha greve gideceğini, sözleşmede iyileştirmeler yapıldığı için Stellantis'te ise yeni bir grev olmayacağını açıklamıştı.

Sendikadan geçen hafta yapılan açıklamada, otomobil üreticileriyle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtilmişti.

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