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Dünya, Koronavirüs

İsrail’de koronavirüsten en yüksek ölü sayısı kaydedildi

İsrail’de bir günde 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Esat Fırat   | 24.09.2020
İsrail’de koronavirüsten en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede bir günde rekor sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kovid-19’dan 59 kişinin yaşamını yitirdiği, bunun şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu vurgulandı.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1376'ya ulaştığı, 6 bin 499 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 209 bin 635'e çıktığı kaydedildi.

Hastalardan 685’inin durumunun ağır olduğu, 148 bin 417 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

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