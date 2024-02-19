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Dünya

İsrail, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı "istenmeyen kişi" ilan etti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtti.

Bekir Aydoğan  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
İsrail, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı "istenmeyen kişi" ilan etti

İstanbul

Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vashem" Yahudi Soykırım Anıt Müzesine çağrıldığını duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanının sözlerinin "ciddi bir Yahudi karşıtı saldırı" olduğunu savunan Katz, bunu "affetmeyeceklerini ve unutmayacaklarını" ifade etti.

Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın "özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olacağını" kaydetti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva’nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" söylemişti.

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