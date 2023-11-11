İsrail, bir gün içinde Gazze'de 6 hastaneyi hedef aldı
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir gün içinde 6 hastaneyi birden hedef aldı.
Ankara
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı hastaneleri de hedef almaya devam ediyor.
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 78'e çıktı
- İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde bir poliklinik binasını bombaladı
- İsrail Gazze'deki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı
- DSÖ: Gazze'de hastalıkların yayılma riski artıyor
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Son 24 saat içinde Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Çocuk Hastanesi, El-Avde Çocuk Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'ne ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi.
İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine düzenlediği yoğun saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.
Şifa Hastanesi yerleşkesinde yer alan bir poliklinik binasının bombalanması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldürüldü.
Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, El-Avde ile Endonezya hastanelerinin çevrelerini de vurdu.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni de "doğrudan" hedef aldı.
Gazze'de hedef alınan Nasr Çocuk Hastanesi hizmet dışı kalırken oksijensiz kalan bir çocuk hayatını kaybetti.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtı. Ayrıca Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Heva bölgesi şiddetli şekilde bombalandı.
Son olarak akşam geç saatlerde Endonezya ve Şifa hastaneleri çevrelerine yeniden "şiddetli" saldırılar düzenlendi.
Şifa Hastanesi ve çevresi, İsrail ordusu tarafından "Filistinli silahlı grupların karargahı olduğu" iddiasıyla çok kez bombalandı.
Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu hastanelerin çok defa hedef alınması sonucu bölgedeki 35 hastaneden 18'i çalışamaz hale geldi.
İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresine yeniden "şiddetli" saldırılar düzenledi
İsrail, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine yeniden saldırı düzenledi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresine yeniden "şiddetli" saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampının da hedef alındığı bilgisi verildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindeki hastaneleri hedef alan saldırıları, "delice ve anormal" olarak nitelendirdi.
Saldırılar nedeniyle ambulansların hareket edemediği ifade edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki hastaneler ile Şifa Hastanesi çevresinde saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.
"Filistin" gazetesinde yer alan haberde, yerinden edilen binlerce kişinin kaldığı Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında İsrail ile direniş güçleri arasında "şiddetli çatışmaların" çıktığı bilgisi verildi.
Haberde ayrıca hastane çevresine, yoğun bir topçu saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
İsrail ordusu Gazze’deki Şifa Hastanesi'ni vurdu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 10, 2023
Hastanenin poliklinik binasını hedef alan saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti pic.twitter.com/uTxPGLaTqN
Hamas: Şifa Hastanesi'nde sivillerin hedef alınmasından ABD yönetimi sorumludur
Gazze'deki Hamas hareketi, kentin batısındaki Şifa Hastanesi'nde sivillerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasından ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'i sorumlu tuttu.
İsrail'in Şifa Hastanesi'ni dünden bu yana defalarca hedef almasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Şifa Hastanesi ve çevresinde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş kişilere karşı işlenen bu menfur suçtan Amerikan yönetimini ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Hamas'ın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerine, bu vahşi saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etme ve uluslararası yasalara göre güvenli alanlar olarak kabul edilen hastaneler ile sivillerin korunması konusunda siyasi ve hukuki sorumluluk üstlenme" çağrısı yapıldı.
İsrail'e ve onun uyguladığı Nazi politikasına karşı sadece kınamalarla yetinilmesinin onu suç işlemeye teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, bundan doğan tarihi sorumluluğun, Gazze'deki çocukları ve savunmasız sivilleri korumayı başaramayanların peşini bırakmayacağı belirtildi.
• Jeneratörler, yakıtın bitmesi nedeniyle durdu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 10, 2023
• Hastane karanlığa gömüldü
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde elektrik tamamen kesildi https://t.co/wDLIYxCq2p pic.twitter.com/DGAYaUSlzF
Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetler duracak
Filistin Kızılayı, yakıtın tükenmesi nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetlerin duracağını belirtti.
Filistin Kızılayı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Yakıtın bitmesi nedeniyle 3 saat içinde Kudüs Hastanesi'ndeki tüm hizmetlerin duracağı kaydedilen açıklamada, bu durumda 500 hasta ve yaralının sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı, yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatını kaybedeceği ifade edildi.
Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açıldığını bildirmişti.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, BMGK'ye Gazze'deki insani durumun aciliyetini aktardı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de sahadaki durumu anlatmanın imkansız olduğunu belirtti.
Birleşmiş Miller Güvenlik Konseyi (BMGK), New York'taki BM Genel Merkezinde, Filistin sorunuyla ilgili yaklaşık bir ay içinde 7. defa düzenlediği toplantıda, Ghebreyesus ile Kızılay ve Kızılhaç'ın bölge müdürü Mervan Jilani'nin bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarını dinledi.
DSÖ Direktörü, "Sahadaki durumu anlatmak imkansız. Hastane koridorları, yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor. Anestezisiz ameliyatlar yapılıyor. On binlerce yerinden edilmiş insan hastanelere sığınıyor. Aşırı kalabalık okullara sıkışan aileler, yiyecek ve su sıkıntısı çekiyor." ifadelerine yer verdi.
Ghebreyesus, İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'ye yönelik geniş çaplı kuşatma ve saldırısından bu yana şimdiye kadar Gazze'de 10 bin 800'den fazla insanın öldürüldüğü, bunların neredeyse yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.
Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor.
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. 1,5 milyon kişi yerinden edildi ve sığınabilecekleri bir yer arıyor. Ama hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil." dedi.
Ghebreyesus, Gazze Şeridin'de insanların giderek daha küçük bir alana sıkıştırıldıkça ishal ve salgın riskinin de arttığına değinirken, Gazze'de her gün 180'den fazla kadının doğum yaptığını, 9 bin kişinin kanser tedavisi gördüğünü, kalp, diyabet ve hipertansiyon hastası 350 bin hastanın bulunduğunu vurguladı.
Bölgede iki devletli çözümün Filistin için iyi olduğu görüşünün hakim olduğu söyleyen Ghebreyesus, aslında bunun İsrail'in faydasına olduğunu vurguladı.
Ghebreyesus, 2014'te İsrail'e yaptığı ziyarette, İsrailli mevkidaşına iki devletli çözümü "kendi iyilikleri için" benimsemeleri gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.
DSÖ Direktörü sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu kriz, Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Üye devletler, özellikle de 5 daimi üye bu ihtiyacı ciddiye almalıdır. Güvenlik Konseyi'nde reform yapın."
"Lütfen, kana bulanmış çocukların çığlıklarına kulak verin"
BM Güvenlik Konseyinde Ghebreyesus'un ardından konuşan Kızılay ve Kızılhaç Bölge Müdürü Mervan Jilani, "Konsey üyelerini, Gazze hastanelerinde hayatını kaybeden gönüllü doktor, hemşire ve acil sağlık ekipleri adına, daha fazla ölüm ve acının yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.
Jilani, çevrim içi katıldığı toplantıda, şu anda yoğun bakımdaki tüm hastaları, kuvözdeki çocukları kaybetme riskinin "çok ciddi boyutta" olduğunu söyledi.
"Lütfen, kana bulanmış çocukların çığlıklarına kulak verin." diyen Jilani, dünyanın onların hayatlarına "neden bu kadar kayıtsız kaldığının" sorgulanmasını istedi.
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