Dolar
28.54
Euro
30.52
Altın
1,937.81
ETH/USDT
2,046.80
BTC/USDT
37,030.00
BIST 100
7,771.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin Gazze konulu zirveleri, ortaklaşa yapılacak

Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin cumartesi günü Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin Gazze konulu zirveleri, ortaklaşa yapılacak

Suudi Arabistan

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün Riyad'da yapılması planlanan ortak zirveye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bugün yapılması planlanan olağanüstü Arap Birliği ve İİT zirvelerinin olağanüstü Arap-İslam zirvesi olarak düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Bu kararın, Gazze ve Filistin topraklarının tanık olduğu benzeri görülmemiş gelişmelere karşı ortak bir tutum sergilemenin ve Arap ve İslam ülkelerinin iradesini ortaya koymanın gerekliliğine binaen ve Arap Birliği ve İİT'yle yapılan istişareler sonucu alındığı belirtildi.

Filistin ve Suudi Arabistan, birkaç gün önce Gazze konusunda liderler düzeyinde acil bir Arap Birliği zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuş, ardından da yine Suudi Arabistan, İİT'yi benzer bir toplantıya çağırmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da metrobüs arızası duraklarda yolcu yoğunluğuna yol açtı
Türkiye'nin birçok kentinde 12 Kasım'da "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak
1915 Çanakkale Köprüsü'ne küresel düzeyde birincilik ödülü
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin Gazze konulu zirveleri, ortaklaşa yapılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin Gazze konulu zirveleri, ortaklaşa yapılacak

Cezayir İşçi Partisi’nden Cezayir’e Arap Birliği’nden çekilme çağrısı

Arap Birliği: İsrailli Bakan'ın Gazze'ye nükleer bomba atılması tehdidi hafife alınmamalı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet