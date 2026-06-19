İsrail basını: İsrailli yetkili, Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini söyledi
İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtti.
Faruk Hanedar
19 Haziran 2026•Güncelleme: 19 Haziran 2026
Fotoğraf: Ramiz Dallah / AA
KUDÜS
İsrail devlet televizyonu KAN başta olmak üzere İsrail basınına yansıyan haberlerde, Lübnan'da ateşkesin başladığı iddia edildi.
Haberlere göre, İsrailli yetkili, Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini kaydederek İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini ve herhangi bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini ileri sürdü.
İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.
[1/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ve araç ağır hasara uğradı.
[2/10] Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[3/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ve araç ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[4/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[5/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[6/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ve araç ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[7/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[8/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ve araç ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[9/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[10/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[1/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ve araç ağır hasara uğradı.
[2/10] Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[3/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ve araç ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[4/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[5/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[6/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ve araç ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[7/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[8/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ve araç ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[9/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.
[10/10] İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucu bölgedeki birçok yapı ağır hasara uğradı. Saldırıların ardından beldede oluşan yıkım görüntülendi.