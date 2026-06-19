İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 25 kişi öldü İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden itibaren Nebatiye kenti, Tulin, Secid, Reyhan, Kevseriyyet Siyad, Kefercuz, Kefertebnit, Yukarı Nebatiye, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Keferdcal, Adşit, Tul ve Cebşit beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları ise Nebatiye kenti, Kefer Cuz bölgesi, Keferrumman, Zibdin, Yukarı Nebatiye, Habbuş, Secid, Cebel er-Rafi, Kefersir, Kuseybe ve Cebşit çevresine yoğun bombardıman düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Cizzin bölgesindeki Reyhan beldesine düzenlediği saldırıda da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

NNA'nın haberine göre ise İsrail uçakları Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesindeki Baalbek kentine bağlı el-Cemeliyye beldesinde bir çiftliği hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, doğudaki Baalbek kentinin güneyinde yer alan Ayn Borday beldesini hedef alan saldırıda ise 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesi de İHA saldırısına maruz kaldı.​​​​​​​

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, ölenler arasında kadın ve çocuklar da yer aldı.

Öte yandan İsrail'in ateşkese rağmen bölgeye düzenlediği yoğun saldırıların ardından, Sur kenti ve Bint Cubeyl ilçelerinden Sayda ve Beyrut yönüne doğru bir göç hareketi başladı.​​​​​​​

İsrail ordusundan saldırı açıklaması

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyini hava saldırılarıyla hedef almaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda Hizbullah altyapısı ve mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Hizbullah: Ali Tahir Tepeleri'ne sızmaya çalışan İsrail askerlerini hedef aldık

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Ali Tahir Tepesi'nin kuzey kesimine sızmaya ve kuşatma girişiminde bulunmaya çalışan İsrail ordusuna bağlı bir birliğe pusu kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "pusuda ölen ve yaralanan askerleri tahliye etmek amacıyla söz konusu noktaya gelen ikinci bir İsrail birliğinin de roket ve havan atışlarıyla hedef alındığı, bu saldırıda da kesin isabet sağlandığı" ifade edildi.

İsrail ordusu: 4 askerimiz öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hizbullah'ın gece yarısı Lübnan’ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir Tepesi yakınlarındaki İsrail tankına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Hizbullah saldırısında 52'nci Tabur Komutanı Yarbay Dor Gedalia Ben Shimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Tüm Lübnan'ın yanması" gerektiğini savundu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da kazanmak için çılgına dönülmesi" gerektiğini, kontrollü ve ölçülü tepkilerin işe yaramadığını öne sürdü.

ABD-İran mutabakatına işaret ederek, ABD'lilere "saygı duyduğunu" söyleyen İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerini korumanın önemine vurgu yaparak, "Tüm Lübnan'ın yanması" gerektiğini savundu.

Ben-Gvir, İsrail saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yerinden edildiği Lübnan'da, "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için bin Lübnanlı annenin ağlaması gerektiği" iddiasında bulundu.

Smotrich'den "cehennemin kapılarını açın" söylemi

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 4 İsrail askerinin öldürülmesine işaret ederek, "zor bir sabah olduğu" açıklamasında bulundu.

Lübnan'a saldırıların artırılmasını isteyen Smotrich, "Cehennemin kapılarını açın." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail savaş jetlerinin Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesini vurduğunu aktardı.

Adraee, Bekaa'ya yönelik saldırılarda Hizbullah'a ait altyapının vurulduğunu öne sürdü.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail uçakları Lübnan'ın doğusundaki Baka bölgesinde yer alan Baalbek kentinin çevresini hedef aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgalin devam edeceğini yineledi

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Lübnan'a ilişkin değerlendirme toplantısı yaptığını belirtti.

İsrail ordusuna verdiği talimatın net olduğunu belirten Netanyahu, "Dün de açıkça ifade ettiğim gibi; İsrail, ülkenin kuzeyindeki toplulukları korumak amacıyla gerekli olduğu sürece Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini söyledi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneybatısındaki kıyı şeridinden Nebatiye kentine bağlı Şakif Tepeleri'ne kadar işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini savundu.

UNICEF: İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 2 Mart'tan beri günde ortalama 12 çocuk öldü veya sakat kaldı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a dair değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 247 çocuğun öldürüldüğünü ve 992'sinin ise yaralandığını vurgulayan Elder, "Bu, her gün ortalama 12 çocuğun öldürüldüğü veya sakatlandığı anlamına geliyor. Çocukların öldürülme ve yaralanma sayısının günlük ortalamasını tekrar hesaplıyor olmamız bile kendi başına yıkıcı bir hikaye anlatıyor." dedi.

Elder, çocuklar öldürülmeye devam ederken hiçbir ateşkesin anlamlı sayılamayacağının altını çizerek, Lübnan'daki çocuklara yönelik şiddetin sona ermesi yönünde çağrıda bulundu.

IFRC: Lübnan ve İran'da halk, İsrail'in saldırılarının uzun vadeli etkileriyle yüzleşiyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İsrail'in ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan ile İran'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Diplomasi ön plana çıkarken İran ve Lübnan'da halk, çatışmanın uzun vadeli etkileriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan ve İran'daki çatışmaların aylarca sürdüğü hatırlatılan açıklamada, bu ülkelerdeki vatandaşlar için yerinden edilme ve temel hizmetler üzerindeki baskının aşılmasına dair neler yapılabileceğinin tartışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmiş durumda, sağlık hizmetleri ciddi baskı altında ve her dört kişiden biri akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Lübnan Kızılhaçının ülkenin ambulans hizmetlerinin yüzde 85'ini işlettiği aktarılan açıklamada, ekiplerin kan tedarikinin neredeyse yarısını sağlamak suretiyle müdahalenin ön saflarında yer aldığı kaydedildi.

İran Kızılayının da ülke genelinde hayati önem taşıyan sağlık ve toplumsal hizmetleri sunmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Lübnan Delegasyon Başkanı Ruben Romero, "Unutulmaması gereken en önemli durumlardan biri, kağıt üzerindeki ateşkeslerin her zaman veya hemen sahadaki insanlar için güvenlik veya istikrar anlamına gelmediğidir." ifadelerini kullandı.

IFRC İran Delegasyon Başkan Yardımcısı Rui Oliveira ise "İyileşme, manşetler değiştiğinde başlamaz. Bu, topluluklar hayatlarını yeniden inşa etmek için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olduklarında başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırılarla ateşkes çabalarını hedef aldığını belirtti

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıları kınadı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğudaki Bekaa bölgesine düzenlediği saldırıların, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne ve büyük yıkıma yol açtığını ifade eden Avn, bunun "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu vurguladı.

Avn, saldırıların özellikle ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından ateşkesi kalıcı hale getirmeye ve savaşı sona erdirmeye yönelik girişimleri hedef aldığını belirtti.

Bununla birlikte kapsamlı bir ateşkes sağlanması yönündeki çabaların süreceğini kaydeden Avn, Washington'da yapılacak bir sonraki tur görüşmelere katılacak Lübnan müzakere heyetine de bu yönde talimat verdiğini aktardı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.