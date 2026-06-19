Rusya: ABD, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarını dikkate almalı

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Madagaskar Dışişleri Bakanı Alice Ndiaye ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Ukrayna'yı desteklediğine dikkati çeken Lavrov, "Bunu, yalnızca (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın (Rusya'ya yönelik) yaptırımların süresini uzatarak değil, aynı zamanda yeni yaptırımlar uygulayarak, Pentagon'un Kiev'in askeri sanayi sektörünün desteklenmesine yönelik programları kabul ederek yapıyor." dedi.

Lavrov, ABD tarafının Rusya ile diyaloğa açık olmasına değer verdiklerini dile getirdi.

ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile temas halinde olduğunu ifade eden Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin ise "Bu terör eylemleri, Ukrayna krizinin çözüme ulaşması konusunda yardımcı olmak isteyen Amerikan meslektaşlarımız tarafından dikkate alınmalı." diye konuştu.

Lavrov, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in Rusya'ya yapacakları ziyaret tarihinin belirsiz olduğunu kaydetti.

Meselenin barışçıl çözümüne açık olduklarını belirten Lavrov, bu konuda Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

"Avrupa'nın siyaset ve diplomasisi normal değil"

Lavrov, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılması ve yenilenme süresinin 6 aydan 12 aya çıkarılması konusunda mutabakata varmalarına dair, "Bu, Avrupa'nın Rusya'yla ciddi şekilde uğraşacağına bir işaret." ifadesini kullandı.

AB'nin hem yaptırım uyguladığını hem de Ukrayna krizinin çözüm sürecinde yer almak istediğini dile getiren Lavrov, "Avrupalılar, arabulucu olmak istiyor, aynı zamanda da ültimatom koyuyor. Bu çok garip bir yaklaşım. Bu, normal bir siyaset ve diplomasi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lavrov, İran ve ABD arasında varılan mutabakatın şiddetin yeniden yaşanmasını önleyeceği umudunu paylaştı.