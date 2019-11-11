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Dünya

İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bedevilere ait 4 evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilere ait 4 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Esat Fırat, Mustafa Deveci   | 11.11.2019
İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bedevilere ait 4 evi yıktı

Kudüs

Ebu Nuvvar Bedevi Topluluğu Sözcüsü Davud Cehhalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Kudüs'e bağlı El-Ayzariyye beldesinin doğusundaki bedevi topluluklarına baskın düzenlediğini ve Filistinli bedevilere ait 4 evi yıktığını belirtti.

Sözcü Cehhalin, Ebu Nuvvar, El-Mintar ve Vadi Cimmel bedevi topluluklarında, evlerin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen yıkımlar öncesi daha önce herhangi bir ihtarname gönderilmediğini söyledi.

Yıkımları "çılgınlık" olarak niteleyen Cehhalin, İsrail askerlerinin ilk defa bedevi topluluklarında evleri yıkarak yapı malzemelerine el koyduğunu dile getirdi.

İsrail'in E1 projesi

Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer başta olmak üzere Ebu Nuvvar, El-Mintar ve Vadi Cimmel bedevi toplulukları, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor. 

İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı 

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi gerçek mermiyle bacağından vurarak yaraladı. 

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı girişinde yol kontrolü yapmak istedi.

Filistinliler duruma tepki gösterirken, İsrail güçleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu. 

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, kimliği belirtilmeyen bir Filistinli İsrail güçlerince gerçek mermiyle bacağından vuruldu. 

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavi amacıyla bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı. 

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