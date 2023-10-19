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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ABD'nin gönderdiği yeni askeri yardımları teslim aldı

İsrail Savunma Bakanlığı, Washington'un Tel Aviv'e tahsis ettiği askeri yardım paketi kapsamında gönderilen zırhlı ciplerin ilk sevkiyatının alındığını açıkladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hacer Başer  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
İsrail ABD'nin gönderdiği yeni askeri yardımları teslim aldı

Kudüs

ABD tarafından gönderilen yeni askeri yardımlar İsrail'e ulaştı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Washington'un Tel Aviv'e tahsis ettiği askeri yardım paketi kapsamında gönderilen zırhlı ciplerin ilk sevkiyatının alındığı ifade edildi.

Amerikan ciplerinin savaşta hasar gören araçların yerine geçmek üzere İsrail ordusuna ulaştırıldığına işaret edilen açıklamada, bunun, "İsrail ordusunun çeşitli savaş senaryolarına yönelik araç filosunu artırma amaçlı büyük çaplı anlaşmaların bir parçası olduğu" kaydedildi.

Bakanlığın, şu ana kadar İsrail'de ve ülke dışında değeri 400 milyon şekelin üzerinde araç ve ağır ekipman satın alma talimatı imzaladığı belirtildi.

İsrail günler öncesinde de ABD'den askeri yardımlar aldığını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 Filistinlinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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