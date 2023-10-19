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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi’ndeki yıkım sınırın İsrail tarafından bile görülebiliyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana saldırıları devam ederken, Gazze’de oluşan yıkım sınırın İsrail tarafından dahi görülebiliyor.

Mustafa Deveci  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Gazze Şeridi’ndeki yıkım sınırın İsrail tarafından bile görülebiliyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yoğun şekilde bombalıyor.

Hava saldırılarıyla başlayan İsrail ordusu, ilerleyen günlerde denizden ve karadan da Gazze’ye bomba yağdırdı.

Gazze’yi 13 gündür aralıksız bombalayan İsrail ordusu, bölgede ağır yıkıma neden oldu. Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında 4 bin 821 bina tamamen yıkıldı.

İsrail saldırıları sonucu Gazze’de oluşan büyük yıkım ise sınırın diğer tarafından da çıplak gözle görülebiliyor.

İsrail’in Sderot bölgesinden, Gazze’nin kuzey sınırına yakın çok sayıda binanın saldırılarda yıkıldığı veya ağır hasar aldığını görmek mümkün.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’yi havadan, karadan ve denizden vurmaya devam ediyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 3 bin 478 Filistinli hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.

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