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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Savaşa rağmen Refah'a göçenlerin çadırları ramazanda umutla aydınlanıyor

Filistinli Abdurrahman el-Cedi'nin (37) ailesi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kamptaki çadırlarını renkli kurdele ve fenerlerle pırıl pırıl donatarak ramazan ayını karşıladı.

Hosni Nedim, Hamdi Yıldız  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Savaşa rağmen Refah'a göçenlerin çadırları ramazanda umutla aydınlanıyor

Gazze

Cedi Ailesi, savaşın en acımasız haliyle devam ettiği Gazze'de ramazan öncesinde yaptıkları bu süsleme işlemini kendi çocukları ve kamptaki diğer çocuklara ramazan coşkusunu yaşatmak için gerçekleştiriyor.

Aileler geleneksel olarak kendi çocukluklarında yaşadıkları ramazan coşkusunu çocuklarının da yaşaması amacıyla, savaş ve göçün zorluklarına rağmen bu yönde faaliyetleri sürdürmekte çaba gösteriyor.

Süsleme işlemi tamamlandıktan sonra çadırlarının dışında toplanan aile fertleri birbirleriyle şakalaşarak neşeli anlarla ramazana giriş yapmayı hedefliyor.

Abdurrahman Cedi, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nden buraya gelmek zorunda kaldıklarını belirterek, hayatlarında yaşadıkları en zor şartlarda bir ramazan geçirdiklerini söyledi.

Savaş, yıkım, şehitler vs diğer zor şartlara rağmen çocuklarını neşelendirmenin bir yolu olan bu etkinlikte ısrar ettiklerinin altını çizen Cedi, "Diğer Müslümanlar gibi bizler de sokakları süsler renkli parlak ışıklarla donatırdık. Bu yıl biraz az oldu ama çocukların psikolojini biraz olsun değiştirmek istedik. Onların günahı ne bunlarda?" diye konuştu.

Cedi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu türden ramazan etkinlikleri, bizler küçükken üzerimizde olumlu büyük etkileri oldu. Şimdi bizim bu yaptığımızla da kamptaki diğer çocuklarla birlikte bir neşe ve mutluluk oluşsun istedik. Çocuklar ellerinde ramazan fenerleri ve ramazan şarkılarıyla koşuşturup dururken, yukarıda İsrail savaş uçaklarının gürültüsü onların seslerini bastırıyordu."

Abdurrahman Cedi, konuşmasında tüm dünya ülkelerine savaşın bitmesi, Gazze halkına insani yardım ve evlerine geri dönmeleri için müdahale etmeleri çağrısı yaptı.

Cedilerin çadırının karşısındaki komşu çadırda süslere bakışlarında mutluluk ve neşe gözlenen Nusayrat Mülteci Kampı'ndan gelen 9 yaşındaki Rola Derahim, "babasının çocukların içlerindeki savaş acılarını hafifletmek amacıyla süslemeleri yapmakta ısrar ettiğini" söyledi.

Rola Derahim, "Ramazanın neşeli havasını yaşayacağız, her sene olduğu gibi." dedi.

Gazze'deki hükümet yetkililerine göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden gelen Filistinliler, 1 milyon 300 bin kişilik mülteci kamplarında büyük zorluklar içinde yaşıyor.

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