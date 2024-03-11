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Dünya

AB, şiddet olayları nedeniyle Haiti'deki personelini tahliye etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Haiti'de yaşanan şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle ülkedeki AB personelinin tahliye edildiğini açıkladı.

Melike Pala  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
AB, şiddet olayları nedeniyle Haiti'deki personelini tahliye etti

Ankara

AB Komisyonu Sözcüsü Stano, düzenlenen günlük basın toplantısında, Haiti'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Çeteler arası yaşanan çatışmalar nedeniyle meydana gelen güvenlik krizinin "son derece endişe verici" olduğunu belirten Stano, "Dolayısıyla güvenlik durumunun dramatik şekilde kötüleşmesi karşısında sahadaki faaliyetlerimizi azaltma kararı aldık." dedi.

Stano, başkent Port-au-Prince'da bulunan tüm AB personelinin ülke dışında güvenli bir yere tahliye edildiğini aktararak, "Çalışmaya devam eden önemli bir personel var ancak Haiti'den çalışmıyorlar. Elbette durumu değerlendiriyoruz ve güvenlik durumu geliştikçe faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğimizi ayarlayacağız." ifadesini kullandı.

Haiti'deki OHAL 1 ay daha uzatıldı

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL etmiş ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir haftada 15 bin kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

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