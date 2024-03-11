İsrail ordusu, ramazanın ilk gününde Gazze'de düzenlediği saldırılarda onlarca sivili öldürdü
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri öldürmeye devam ederek kadın ve çocuklara karşı işlediği suçları sürdürüyor." dedi.
Gazze
İsrail ordusunun, ramazanın ilk gününde abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde hedef aldığı sivil yerleşim yerlerinde onlarca kişiyi öldürdüğü ve yaraladığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde doğrudan sivillerin evlerini hedef alan saldırılar düzenledi.
Ramazanın ilk gününde gerçekleşen saldırılarda Filistinli onlarca sivil öldürüldü ve yaralandı.
İsrail askerlerinin Gazze'nin Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından bölgedeki yıkım görüntülendi https://t.co/326fMQbhYS pic.twitter.com/qob0eR04nf— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 11, 2024
Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Ebu Nasır isimli vatandaşın evini havadan bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, Sivil Savunma çalışanlarının söz konusu evin enkazından çok sayıda cansız bedeni çıkardığı aktarıldı.
Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki ez-Zeytun Mahallesi'nde ed-Dahduh ailesine ait evi bombaladığı bilgisini verdi.
İsrail ordusunun ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırına yakın yaklaşık 1,5 milyon insanın sığındığı Refah kentinde de bir evi bombalayarak 3 kişiyi öldürdüğü, çok sayıda sivili yaraladığı belirtildi.
Ramazan ayının birinci gününde Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinde saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentini hem savaş uçaklarıyla hem de topçu atışlarıyla vurdu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri öldürmeye devam ederek kadın ve çocuklara karşı işlediği suçları sürdürüyor." dedi.
Sevabite, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gazze Şeridi'nde insani bir felaket söz konusu. Öyle ki binlerce aile, ramazanın ilk gününde iftarlarını açacakları bir öğün yemek bulamadı. Gazze'deki açlık sebebiyle can kayıpları artmaya devam edecek. Gazze Şeridi'nde 2 milyonu aşkın yerinden edilmiş vatandaş, sığındıkları 100'den fazla mekanda yiyecek bulamıyorlar."
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu Gazze'de bir evi hedef aldı: 16 kişi öldü
Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 16 Filistinli öldü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde bir evi bombaladı.
"Ebu Şemale" ailesine ait evin bombalandığı saldırıda çoğu kadın ve çocuk 16 Filistinli öldürüldü, onlarcası Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu ramazanın ilk gününde Batı Şeria'ya baskınlar düzenledi
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri 25'ten fazla askeri araç ve 4 askeri buldozerle Tulkerim kentine güney ve batı kesimlerinden baskın düzenledi, Tulkerim Mülteci Kampı çevresine çıkan caddelere konuşlandı.
Kent merkezinin altyapısına zarar veren İsrail güçleri, El-Alimi Kavşağı yakınındaki bir caddeyi de kazdı.
İsrail askerleri, kentin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelirken, buldozerler de kampın batı girişindeki Şehit Seyf Ebu Lebed Kavşağı çevresine iki günde ikinci kez zarar verdi.
Kampın içindeki "Cebel en-Nasr" ve "Maslah" mahallelerinde konuşlanan İsrail güçleri, buldozerlerle Nur Şems Mülteci Kampı girişi karşısındaki ana caddeye ve Nasr Camisi çevresine zarar verdi.
Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmaların çıktığı ve şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İsrail askerleri, buldozerlerle Menşiyye Mahallesi girişinde Filistinlilerin mülklerine zarar verdi, 7 Şubat'ta öldürdükleri Filistinli Mutasım el-Ali'ye ait oto yıkama işletmesini yıktı.
Nur Şems'teki birçok mahallede altyapıya zarar veren ve 5 saatin ardından buradan çekilen İsrail askerleri daha sonra Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Kampın ve kampa giden yolların karşısında bulunan Nablus Caddesi'nde konuşlanan İsrail askerleri birçok mahallede altyapıya zarar verdi, baskına karşı çıkan Filistinlilerle çatıştı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da olduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 530'a yükseldiği aktarıldı.
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail 9 bini aşkın Filistinli esiri aç bırakmaya devam ediyor
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail cezaevleri yönetimi, ramazan ayının gelmesine rağmen, 7 Ekim'den sonra aralarında kadınlar, çocuklar ve hastaların da bulunduğu 9 bin 100'den fazla mahkuma karşı açlık politikasını uygulamaya devam ediyor.” denildi.
Açıklamada, açlık politikasının yanı sıra, İsrail’in, mahkumların namaz kılmak, ezan okumak ve Kur'an-ı Kerim okumak dahil, dini vecibelerini yerine getirmeye de kısıtlama getirdiği kaydedildi.
İsrail’in cezaevleri kantinlerini kapattığı ve mahkumların yanında bulunan gıda maddelerine de el koyduğu aktarılan açıklamada, mahkumlara sunulan öğünlerin azaltıldığı ve yemek kalitesinin de düşürüldüğü vurgulandı.
Cemiyetten daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 530'a yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad: Gazze'de her şey yok ediliyor
Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Gazze'de yaklaşık 600 bin öğrencinin eğitimden mahrum bırakıldığına işaret eden Hamad, Gazze'de su, gıda ve elektrik olmadığını, gidecek bir yer kalmadığını dile getirdi.
Hamad, "Size, Filistin halkının mesajını getirdim; acilen ateşkes sağlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.
"Gazze'de her şey yok ediliyor." uyarısında bulunan Hamad, yardım gönderilmesi ve zorla yerinden edilmenin engellenmesi için ateşkesin şart olduğunun altını çizdi.
Guterres: Ramazanın başlamasına rağmen Gazze'de öldürme, bombalama ve katliam devam ediyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamada bulundu.
Dünya genelinde Müslümanların barış, uzlaşı ve dayanışma değerlerini kutladığı ve yaydığı ramazan ayının başladığını dile getiren Guterres, "Ramazanın başlamasına rağmen Gazze'de öldürme, bombalama ve katliam devam ediyor." dedi.
Gazze'de çatışmanın 6. ayına girildiğini anımsatan Guterres, "Bugün ramazanın ruhuna uygun bir şekilde silahların susturulması ve gerekli düzey ve hızda hayat kurtarıcı yardımın ulaştırılması için tüm engellerin kaldırılması için güçlü bir çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.
Guterres, tüm esirlerin serbest bırakılmasını da talep ederek, "Dünyanın gözü üzerimizde. Tarihin gözü üzerimizde. Kafamızı başka tarafa çeviremeyiz. Önlenebilir ölümlerin önüne geçmek için harekete geçmeliyiz." dedi.
Görevi boyunca görülmemiş düzeyde sivil can kaybı ve yıkıma şahit olduğuna dikkati çeken Guterres, Gazze'ye yardımların çok az girebildiğini, adeta "damladığını" söyledi.
Guterres, uluslararası insancıl hukukun yerle bir edildiğini kaydederek, İsrail'in Refah'a saldırmasının Gazze halkını daha derin bir cehennem çemberine iteceği konusunda uyardı.
Gazze'deki çatışmanın kurbanı olan aile yakınlarının haykırışına kulak vermek gerektiğinin altını çizen Guterres, İsrailli ve Filistinli aile yakınlarının acilen harekete geçilmesini beklediklerini aktardı.
Guterres, Sudan'da da ramazan ayı boyunca ateşkes çağrısında bulunarak, "Gazze'de, Sudan'da ve diğer yerlerde artık barış zamanı." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki "fikir ayrılığının" Gazze'deki saldırılarına yardımcı olmadığını söyledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD televizyonu Fox News'in programına bağlanarak İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan Netanyahu, "Refah'ta Hamas üyelerinin bulunduğunu ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştıklarını" savundu.
Netanyahu, "(Biden ile) Temel hedefler konusunda anlaşmalarımız var, ama anlaşmazlıklar da var. Sonuçta karar vermesi gereken İsrail'dir." dedi.
ABD ile İsrail'in "birleşik" olmasının ülkesinin Gazze'deki saldırılarına yardımcı olacağını belirten Netanyahu, "Hamas'ın (ABD ile İsrail) aramızda fikir ayrılığı olduğuna inanması yardımcı olmuyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Biden, iki gün önce verdiği bir röportajda, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.
Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurgulamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.