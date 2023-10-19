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Dünya

KKTC, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Mehmet Kemal Firik  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
KKTC, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

Lefkoşa

KKTC Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KKTC Bakanlar Kurulu, 17 Ekim 2023 tarihinde Filistin'in Gazze şehrinde sivillere yönelik hastaneye gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 19 Ekim 2023 tarihinden 21 Ekim 2023 gün batımına kadar KKTC'de ulusal yas ilan edilmesi kararı aldı.

Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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