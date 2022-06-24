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Dünya

İspanya'da tarihi "almadraba" yöntemiyle ton balığı avlama sezonu sona erdi

İspanyol balıkçı Omar Diaz, "Almadraba, dibe kadar ulaşan bir ağdan oluşan devasa bir balık avlama sanatıdır. Okyanustan göç eden balıkların labirent türünde bir ağın içinde tutulmasıdır." dedi.

Şenhan Bolelli   | 24.06.2022
İspanya'da tarihi "almadraba" yöntemiyle ton balığı avlama sezonu sona erdi

Madrid

Geçmişi Roma dönemi öncesine kadar uzanan ve Batı Akdeniz ülkelerinde kullanılan "almadraba" yöntemiyle ton balığı avlama sezonu İspanya'da sona erdi.

Şubat sonunda başlayan ve haziran ortasına kadar devam eden "almadraba" yöntemiyle Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e giren ton balıkları avlanıyor.

İspanya'nın güneyindeki Cartagena kıyı kentinde balıkçı teknesiyle denize açılan AA muhabiri, "almadraba" avını takip etti.

İspanyol balıkçı Omar Diaz, "Almadraba, dibe kadar ulaşan bir ağdan oluşan devasa bir balık avlama sanatıdır. Okyanustan göç eden balıkların labirent türünde bir ağın içinde tutulmasıdır." dedi.

Her zaman şubatın ilk pazartesi günü sezona başladıklarını ve hava şartlarına göre denize çıktıklarını anlatan Diaz, balığın en bol bulunduğu dönemin mayıs ve haziranın ilk iki haftası olduğunu söyledi.

Diaz, ağın içinde toplanan balıkları görmek ve akıntıyı anlamak için bir balıkçının da denize daldığını, ağı altındaki ve üstteki balık türlerine bakıp yavaş yavaş topladıklarını ifade ederek, seçerek tekneye çıkardıkları balıkları hemen buzlayıp koruma altına aldıklarını ve açık artırma için hale götürdüklerini dile getirdi.

"Bu tarihi yöntemle balık avlamak bizim için gurur"

"Almadraba"yı çok seçici bir balık avlama türü olarak tanımlayan Diaz, şöyle konuştu:

"Balıkçılık açısından sürdürülebilirliği oldukça yüksek bir avlanma türü. Balığa hiçbir zarar vermiyor. Ayırdığımız balıkları hemen denize geri gönderiyoruz ve bunların da yüzde 90-95'i yaşamına devam ediyor. Denize ihanet edemeyiz. Bu tarihi yöntemle balık avlamak, bizim için gurur ve aynı zamanda bir sorumluluk."

İkinci yüzyılda Akdeniz'de başlayan "almadraba" adlı balık avlama yöntemi, İtalya'da Sicilya ve Sardunya, Portekiz'de Algarve, İspanya'da Murcia ve Endülüs, Fas'ta Tanger bölgelerinde uygulanıyor.

Kökeni Arapça olan "almadraba", "vurulan yer" anlamına geliyor.

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