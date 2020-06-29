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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 346'ya çıktı

İspanya'da Kovid- 19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 346 oldu.

Şenhan Bolelli   | 29.06.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 346'ya çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı,, dün 28 bin 343 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 3 artırarak 28 bin 346 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 12 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (5) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 84 artan vaka sayısının, toplamda 248 bin 970'e yükseldiği bilgisi verildi.

Öte yandan İspanya'nın kuzeyindeki Asturias özerk bölgesinde son 17 gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmaması dikkati çekti. Şimdiye kadar 2 bin 435 vakanın tespit edildiği ve 334 kişinin salgından hayatını kaybettiği Asturias'da 5'i yoğun bakımda toplam 6 kişinin Kovid-19 tedavilerine hastanede devam ediliyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1568'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 266 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 912 olduğu bildirildi.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 205 olarak verildi.

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