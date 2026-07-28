Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizin kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"(Irak Başbakanı Zeydi ile) İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk."

Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.

Komşumuz Irak savaş ve istikrarsızlık ortamından etkilenen ülkelerden biridir. Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız.

Körfez'in dünyayla bağlantısının Irak'tan sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesi'nin mevcut gelişmeler karşısında daha önemli hale geldiğini görüyoruz.

Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.

Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz."

Zeydi: Ziyaretimiz asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin nişanesidir

Irak Başbakanı Zeydi de "Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir." ifadelerini kullandı.