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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 430 artarak 21 bin 282'ye yükseldi.

Şenhan Bolelli   | 21.04.2020
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 399 olan günlük ölü sayısı bugün hafif artışla 430'a çıkarken toplam sayı 21 bin 282'ye ulaştı.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 3 bin 968 artışla 204 bin 178 oldu.

Vaka sayısı 82 bin 514'e yükseldi

Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 1 bin 927 artışla 82 bin 514'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, sol koalisyon hükümeti bunu 9 Mayıs'a kadar uzatacağını duyurmuştu.

Olağanüstü halin şartlarını hafifletmeyi planlayan hükümet, 27 Nisan'dan itibaren belli bir yaş sınırına kadar olan çocukların sadece anne ve babalarının yanlarında kısa süreliğine ve kısıtlı alanda sokağa çıkmasına izin verilmesini tartışıyor. 

Çocukların parkta ya da arkadaşlarıyla oynamalarına izin verilmesinin ise şimdilik mümkün olmadığı belirtiliyor.

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