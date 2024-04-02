Dolar
32.26
Euro
34.69
Altın
2,251.11
ETH/USDT
3,509.30
BTC/USDT
69,791.00
BIST 100
9,157.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez, yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurdu.

Şenhan Bolelli  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
İspanya Başbakanı Sanchez, yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

Madrid

Sanchez, üç günlük Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı Ürdün'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınındaki haberlere göre Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin nisan ve haziran ayları arasında uluslararası toplumda önemli gelişmelerin yaşanacağına inandığını belirterek, gelecek haftalarda Birleşmiş Milletlerde Filistin'in tam üye olarak tanınmasını amaçlayan tartışmalara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

İrlanda, Malta ve Slovenya başbakanlarıyla doğru koşulların sağlanması halinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin aldıkları ortak kararın yazdan önce hayata geçeceğini açıklayan Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını ilk olarak Bakanlar Kurulunda alacağını ve ardından Meclise sunacağını kaydetti.

Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki açık savaşta bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu düşündüğünü vurguladı.

İspanya Başbakanı, Ürdün'ün ardından Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Manisa'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı

Benzer haberler

İspanya Başbakanı Sanchez, yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

İspanya Başbakanı Sanchez, yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet