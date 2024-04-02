Dolar
32.26
Euro
34.69
Altın
2,251.11
ETH/USDT
3,509.30
BTC/USDT
69,791.00
BIST 100
9,157.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA, Libya'da yetimler ve darülaceze sakinleri için iftar programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta yetimler ve darülaceze sakinleri için iftar programı düzenledi.

Muhammed Semiz  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
TİKA, Libya'da yetimler ve darülaceze sakinleri için iftar programı düzenledi Fotoğraf: Muhammed Semiz/AA

Trablus

Sosyal İşler Bakanlığına bağlı Dar'ul Vefa adlı darülacezede düzenlenen iftar programına, Libya Sosyal İşler Bakanı Vefa el-Kiylani, Libya'nın Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huriye et-Tormal, Libya Eğitim Bakanı Musa Mugaryif ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz katıldı.

İftar programında konuşan Büyükelçi Yılmaz, TİKA'nın Sosyal İşler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlediği iftar programına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Onbir ayın sultanı ramazan, bereketi, bağışlamayı ve dayanışmayı simgeler. Bu iftar programı sadece bir yemek masası etrafında bir araya gelmek değil, birbirimizi anlamanın ve dayanışmanın önemini vurgulamaktadır." diyen Yılmaz, ramazan ayının birlik beraberlik için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil de iftar programının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik beraberlik ve paylaşmak demek olduğunu söyledi.

Bacanakgil, "Bulunduğumuz mekan Dar'ul Vefa, darülaceze, yani Trablus huzurevindeyiz, bu akşam bizlere Trablus yetimhanesinden de çocuklarımız katıldı. Hep birlikte iftarı idrak ettik. Ramazan zaten bu demek, birlik beraberlik paylaşmak." ifadelerini kullandı.

Programda 300'e yakın kişiye iftar yemeği verildiğini kaydeden Bacanakgil, "Özellikle Derne'de yaşanan sel felaketinden sonra annesiz, babasız, kimsesiz kalan çocuklar ve yaşlılarımızla bir araya geldik ve iftar soframızı paylaştık." dedi.

İftar programının ardından Libyalı bakanlar, Büyükelçi Yılmaz ve TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil, yetim çocuklara hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Manisa'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı

Benzer haberler

TİKA, Libya'da yetimler ve darülaceze sakinleri için iftar programı düzenledi

TİKA, Libya'da yetimler ve darülaceze sakinleri için iftar programı düzenledi

Libya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı

TİKA'dan, Afganistan'ın kuzeyinde yetimlere iftar programı

THY, 10 yıl aradan sonra Libya'nın başkenti Trablus'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi

THY, 10 yıl aradan sonra Libya'nın başkenti Trablus'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi
TİKA'dan Karadağ'a gıda yardımı

TİKA'dan Karadağ'a gıda yardımı
TİKA'dan Afganistan'da ilkokul öğrencilerine 3 bin çanta desteği

TİKA'dan Afganistan'da ilkokul öğrencilerine 3 bin çanta desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet