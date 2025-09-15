İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya gibi İsrail'in de spor müsabakalarından çıkarılmasını istedi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'yı işgalinden dolayı uluslararası sportif müsabakalarında Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı da geçerli olmasını istedi.
Madrid
Sanchez, İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının, İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesi sonrasında bu sabah, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) milletvekilleriyle Meclis'te toplantı yaptı.
- İspanya, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararı aldı
- İspanya, İsrail'in kabul edilmesi halinde Eurovision'a katılmayacağının işaretini verdi
- İspanya Başbakanı Sanchez, bisiklet yarışındaki İsrail karşıtı gösterilerden dolayı gurur duyuyor
Gösterilerdeki bazı şiddet olaylarını kınayan, ama İsrail'in katılımından dolayı barışçıl protesto eylemleri yaparak La Vuelta'nın final etabını engelleyen İspanyollardan "gurur duyduğunu" yineleyen Sanchez, İsrail'in hiçbir uluslararası turnuvada yer almaması gerektiğini söyledi.
İspanya Başbakanı Sanchez, "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı." dedi.
Spor organizatörlerini "İsrail'in uluslararası müsabakalara katılmaya devam etmesinin etik olup olmadığını değerlendirmeye" çağıran Sanchez, "Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi? Bizim İspanya hükümeti olarak tavrımız net ve bu, vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından paylaşılıyor." ifadesini kullandı.