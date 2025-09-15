Dolar
41.29
Euro
48.62
Altın
3,643.71
ETH/USDT
4,524.60
BTC/USDT
114,900.00
BIST 100
10,921.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya gibi İsrail'in de spor müsabakalarından çıkarılmasını istedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'yı işgalinden dolayı uluslararası sportif müsabakalarında Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı da geçerli olmasını istedi.

Şenhan Bolelli  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya gibi İsrail'in de spor müsabakalarından çıkarılmasını istedi

Madrid

Sanchez, İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının, İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesi sonrasında bu sabah, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) milletvekilleriyle Meclis'te toplantı yaptı.

Gösterilerdeki bazı şiddet olaylarını kınayan, ama İsrail'in katılımından dolayı barışçıl protesto eylemleri yaparak La Vuelta'nın final etabını engelleyen İspanyollardan "gurur duyduğunu" yineleyen Sanchez, İsrail'in hiçbir uluslararası turnuvada yer almaması gerektiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İspanya Başbakanı Sanchez, "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı." dedi.

Spor organizatörlerini "İsrail'in uluslararası müsabakalara katılmaya devam etmesinin etik olup olmadığını değerlendirmeye" çağıran Sanchez, "Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi? Bizim İspanya hükümeti olarak tavrımız net ve bu, vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından paylaşılıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Van'daki şehit ailesine ulaştı
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi
İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı

Benzer haberler

İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya gibi İsrail'in de spor müsabakalarından çıkarılmasını istedi

İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya gibi İsrail'in de spor müsabakalarından çıkarılmasını istedi

İspanya Başbakanı Sanchez, bisiklet yarışındaki İsrail karşıtı gösterilerden dolayı gurur duyuyor

İspanya, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararı aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet