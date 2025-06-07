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Dünya

İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Ekip  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Ankara

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Tete'de Müslümanlar, bayram namazı için Masjid Al Huda Camisi ve avlusunda saf tuttu.

Yerel kıyafetleriyle camiye akın eden vatandaşlar, bayram namazını kıldı, dua etti.

Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler oluştu.

Namazın ardından hutbe irad eden Masjid Al Huda Camisi imamı, Kurban Bayramı'nın önemine ve İslamiyet'e ilişkin bilgi verdi.

Namaz sonrası cemaat bayramlaştı.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının kurban kesimi ve dağıtımı için Tete'ye gelen görevlileri de bayram namazı kılıp dua etti.

Malavi

Başkent Lilongwe'de Müslümanlar, bayram namazı için Aısha Camisi ve avlusunu doldurdu.

Yerel kıyafetleriyle camiye akın edenler, namaz kılıp dua etti.

Hutbe irad eden caminin imamı, Malavi'deki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.


Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Filistin'de yaşanan acılara da değinen imam, Filistin halkının yanında olmanın ve onlar için dua etmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Namazın ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi kapsamında Doğu Afrika ülkesi Malavi'ye gelen TDV gönüllüleri ile görevlileri de bayram namazını yerel halkla birlikte kıldı.

Kolombiya

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Başkent Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camisi başta olmak üzere Kurtuba Mescidi ve İstanbul Mescidi'nde onlarca Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazı için buluştu.


Fotoğraf: Sinan Doğan/AA

Cami imamı, vaazında Filistin'de yaşanan acılara değinerek, Kurban Bayramı'nın önemini cemaatle paylaştı.

Namazın ardından kucaklaşan cemaat, Gazze'deki Filistinlileri unutmadı ve dua etti.

Bayram namazından sonra cemaate geleneksel ikramlar yapıldı, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

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