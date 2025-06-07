Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,312.06
ETH/USDT
2,486.50
BTC/USDT
104,700.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Wagner, Mali'den çekildiğini duyurdu

Rus paralı asker grubu Wagner, 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Mali’den çekildiğini açıkladı.

Adam Abu-bashal  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Wagner, Mali'den çekildiğini duyurdu

Abuja

Wagner'den yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesinde yürüttüğü operasyonları "başarıyla tamamladığı" belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mali'deki silahlı gruplara karşı yürütülen mücadelede ülkenin tüm bölgesel merkezlerinin yeniden Malili askeri yönetimin kontrolüne alındığı aktarılan açıklamada, isyancı güçlerin geri püskürtüldüğünü ve birçok komutanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ulusal basındaki haberlerde ise Wagner'in çekilmesi, ülkede Rus varlığının sona ereceği anlamına geldiği, Wagner'in sonrası dönemde Rusya destekli yeni bir paramiliter oluşum olan Afrika Kolordusunun (Africa Corps), Mali'deki faaliyetleri devralacağı kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile terör örgütü DEAŞ ile mücadele ediyor. Sivil hükümetin, bu tehditle baş edemediği eleştirilerinin ardından ordu yönetime el koymuştu.

Fransa, güvenliği sağlamak amacıyla 2013 yılında Mali'ye asker göndermiş ancak 2022’de birliklerini geri çekmişti. Fransız askerlerinin ayrılmasının ardından askeri yönetim, Rusya merkezli Wagner Grubu ile işbirliğine gitmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı'nın ilk gününde 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu
Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, hastaneye kaldırıldı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını uyarısı
Türk Kızılay’dan Irak’ta ihtiyaç sahibi ailelere dokuz tonluk kurbanlık et bağışı
TDV bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Benzer haberler

Wagner, Mali'den çekildiğini duyurdu

Wagner, Mali'den çekildiğini duyurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet