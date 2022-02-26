İrlanda'da protestocular Rus Büyükelçisi'nin aracını tekmeledi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İrlanda'da bir grup gösterici, Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov'u yuhalayarak aracı tekmeledi.
İngiltere
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın saldırısını protesto etmek isteyen bir grup göstericinin, Rus Büyükelçi'nin bulunduğu aracı durdurarak yuhaladığı ve ellerindeki Ukrayna bayraklarını aracın camlarına asmaya çalıştığı görüldü.
Bazı göstericilerin ise araca su şişeleri fırlattığı ve tekmelediği görülürken olayın ardından Büyükelçi Filatov'u taşıyan araç hızla ulaştı.
Protestocular ayrıca Rusya'nın Dublin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyerek ellerinde Ukrayna bayraklarıyla "Putin yalancı", "Ukrayna'dan defol", "Savaşa hayır" sloganları attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.