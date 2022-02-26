Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,755.50
BTC/USDT
38,911.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeden kara yoluyla ayrılan vatandaşlar Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapıyorlar Kiev'de sirenler çalıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

Bosna Hersek, FETÖ’yü ülkede istemiyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Bosna Hersek dahil hiçbir ülkede var olmasını istemediklerini söyledi.

Ahmet Nurduhan, Vesna Besic   | 26.02.2022
Bosna Hersek, FETÖ’yü ülkede istemiyor Fotoğraf: Elman Omic / AA

Saraybosna

Dzaferovic, AA muhabirine, FETÖ ve Ukrayna krizi ile ilgili görüşlerini aktardı.

FETÖ hususundaki görüşlerinin ilk günden beri sabit olduğunu ifade eden Dzaferovic, “FETÖ, demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanını ve meclisi hedefleyen saldırılara teşebbüs eden bir terör örgütüdür.” diye konuştu.

Dzaferovic, “Bu tür saldırıların içerisine giren bir örgütü başka nasıl adlandırabiliriz? Bu yapı tamamen terör örgütüdür ve örgüte bağlı olanlar da teröristtir.” dedi.

Türkiye’nin FETÖ’yle mücadeledeki eylemlerini desteklediğini belirten Dzaferovic, “Bosna Hersek de dahil olmak üzere hiçbir ülkede var olmalarını istemiyorum. Bu örgütün üyelerinin bazılarının Bosna Hersek’te de olduğunu biliyoruz. Dost ülke Türkiye ile ilişkiler dahilinde bu terör örgütü ile mücadele edilmeli. Bu mücadelede Bosna Hersek kanunları, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası sözleşmelere saygı duymak gerekir.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını da değerlendiren Dzaferovic, Bosna Hersek’in Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunun ve yaşananları kınadığının altını çizdi.

Dzaferovic, “İçinde bulunduğumuz günler hem Avrupa hem de tüm dünya için 'kara günler' olarak adlandırılmalıdır. Korkunç olaylara şahitlik ediyoruz. Bu korkunç olayların benzerlerini 90’larda Bosna Hersek Savaşı'nda bizler de gördük.” dedi.

Sorunların silah zoruyla ve masum insanları öldürerek değil, diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Dzaferovic, “Rusya’ya uygulanan yaptırımları destekliyorum ancak uluslararası toplumun bu konudaki tepki ve cevaplarının yeterli olduğunu düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.

Dzaferovic, Rusya’nın Batı Balkanlar ve Bosna Hersek üzerinde etkisi olduğunun ve Ukrayna’da yaşananların Dayton Barış Anlaşması'nı korumakla yükümlü kişilere "sinyal" anlamını taşıdığının altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Benzer haberler

Bosna Hersek, FETÖ’yü ülkede istemiyor

Bosna Hersek, FETÖ’yü ülkede istemiyor

Bosna'nın 'kanatsız kelebekleri' şampiyonluk hedefliyor

Özel koruması Aliya İzetbegoviç ile Erdoğan'ın son buluşmasını anlattı: Aliya, Bosna'yı Erdoğan'a emanet etti

Srebrenitsa'da "Ölüm tarlalarının ardındaki hayat” sergisi açıldı

Srebrenitsa'da "Ölüm tarlalarının ardındaki hayat” sergisi açıldı
Türkiye Maarif Vakfı, Bosna Hersek'te Sedef Vakfının okullarını devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Bosna Hersek'te Sedef Vakfının okullarını devraldı
Bosnalı Hırvatlardan 'Hırvat bölgesi' tehdidi

Bosnalı Hırvatlardan 'Hırvat bölgesi' tehdidi