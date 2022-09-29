Dolar
18.54
Euro
17.90
Altın
1,644.57
ETH/USDT
1,321.00
BTC/USDT
19,358.00
BIST 100
3,213.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanlığı’nı ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’da ‘’Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’’nde konuşuyor
logo
Dünya

İran'ın Loristan eyaletinde 120 kişi gözaltına alındı

İran'ın Loristan Başsavcısı Muhammed Rezm, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler nedeniyle 120 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haydar Şahin   | 29.09.2022
İran'ın Loristan eyaletinde 120 kişi gözaltına alındı

Tahran

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Loristan Başsavcısı Rezm, Tahran’daki gösterilerde hayatını kaybeden Loristanlı güvenlik görevlisi Ferid Kerempur’un ailesini ziyaret etti.

Rezm, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, son gösteriler nedeniyle şehirde 120 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilere yönelik birçok suçlamanın bulunduğunu ve kanunun öngördüğü cezaları alacaklarını belirtti.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri yargının talimatıyla, protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlatmış, bu kapsamda Gilan'da 739, Mazenderan'da 450, İlam'da 180 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Tahran Üniversitesi Öğrenci Birliği en az 30 öğrencinin, Tahran Gazeteciler Sendikası ise 10 gazetecinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Toplam gözaltı sayısının 2 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: GSB yurtlarında yerleştirme oranı yüzde 92'ye ulaştı
FETÖ/PDY operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı
PKK/PYD'li teröristler Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen MİT operasyonuyla yakalandı
Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Benzer haberler

İran'ın Loristan eyaletinde 120 kişi gözaltına alındı

İran'ın Loristan eyaletinde 120 kişi gözaltına alındı

İran’da protestolar ve güvenlik güçlerinin önlemleri sürüyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Eleştiri ve protesto ile kargaşa ve kaos arasındaki sınır belirlenmelidir

ABD: Erbil'e yönelen İran'a ait bir İHA'yı düşürdük

ABD: Erbil'e yönelen İran'a ait bir İHA'yı düşürdük
Irak, ülkenin kuzeyindeki saldırıları nedeniyle İran'a nota verecek

Irak, ülkenin kuzeyindeki saldırıları nedeniyle İran'a nota verecek
İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet