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Dünya

Ruhani: Bazı dost ülkeler ABD baskısı nedeniyle bize ait parayı teslim etmiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere bazı dost ülke bankalarında bulunan kendilerine ait paraları ABD baskısı nedeniyle teslim alamadıklarını söyledi.

Bilal Güler   | 12.09.2020
Ruhani: Bazı dost ülkeler ABD baskısı nedeniyle bize ait parayı teslim etmiyor

Ankara

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılmak üzere bazı dost ülke bankalarında bulunan kendilerine ait paraları ABD baskısı nedeniyle teslim alamadıklarını söyledi.

Başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir ülkenin gıda, ilaç ve insani ihtiyaç malzemelerini satın almak için kendi parasını kullanamamasının tarihte görülmemiş bir kötülük olduğunun altını çizen Ruhani, "Bankalarında paramızın olduğu dost ülkeler, Amerika'nın baskısı nedeniyle bunları serbest bırakmaya hazır değil. Hepsi ABD zulmü ve baskısı karşısında geri adım attı." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede kullanılmak üzere IMF'den kredi talep ettikleri krediyi onaylanmasına rağmen alamadıklarını hatırlatan Ruhani, "Kovid-19 krizi şartlarında en azından ilaç ambargosunun kaldırılmasını bile dile getirmediler. ABD ilaç ve gıda almak için 5 milyar dolar borçlanmamıza izin vermedi." dedi.

Ruhani, konuşmasında bahsettiği "dost ülkelerin" hangi ülkeler olduğu konusunda daha fazla bilgi paylaşmadı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada ABD'nin talebiyle Lüksemburg'da bloke edilen İran'a ait 1,6 milyar doların serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Ülke dışındaki paralara ABD engeli

Tahran yönetimi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke dışındaki bankalarda bulunan döviz kaynaklarını ülkeye getiremiyor.

İran, mart ayında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar kredi talep etmiş ancak ABD'nin baskıları nedeniyle söz konusu kredi İran'a verilmemişti.

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