İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 artarak 22 bin 913'e yükseldi.
Tahran
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 115 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 313 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 913'e, vaka sayısının da 397 bin 801'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 753'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 342 bin 539'a ulaştığı bilgisini verdi.
Sözcü Lari, ülkede toplam 3 milyon 507 bin 938 kişiye test yapıldığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.