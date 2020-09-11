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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 artarak 22 bin 913'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 11.09.2020
İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 115 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 313 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 913'e, vaka sayısının da 397 bin 801'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 753'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 342 bin 539'a ulaştığı bilgisini verdi.

Sözcü Lari, ülkede toplam 3 milyon 507 bin 938 kişiye test yapıldığını aktardı.

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