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Dünya

İran, İsrail ile normalleşmeyi 'Bahreyn için utanç verici' olarak nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayarak bunu "Bahreyn için utanç verici" şeklinde nitelendirdi.

Muhammet Kurşun   | 12.09.2020
İran, İsrail ile normalleşmeyi 'Bahreyn için utanç verici' olarak nitelendirdi

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, ABD'nin duyurduğu Bahreyn ve İsrail arasındaki normalleşme adımını eleştirdi.

Filistin halkı ve özgür dünya Müslümanlarının İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini kabul etmeyeceği ifade edilen açıklamada, "Bahreyn için utanç verici ve aşağılayıcı bir adımdır. Filistin mücadelesi ve idealleri ABD seçimlerine kurban ediliyor. Bahreyn yöneticileri bundan sonra Siyonist rejimin cinayetlerine ortak olacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Bahreyn'in attığı bu adımın Filistin, Müslümanlar ve özgür halkların nefretini artıracağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Basra Körfezi'nde güvenliği bozan her türlü adımdan Bahreyn ve onunla birlikte hareket edenler sorumlu olacaktır."

ABD Başkanı Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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