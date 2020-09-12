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Dünya

Çin Amerikalı diplomatların faaliyetlerine yeni kısıtlamalar getirdi

Çin, Çin ana karasında ve Hong Kong'da çalışan Amerikalı diplomatların faaliyetlerine yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.09.2020
Çin Amerikalı diplomatların faaliyetlerine yeni kısıtlamalar getirdi

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yazılı açıklamasında, yeni kuralların, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinde ve Çin genelindeki konsolosluklarda görevli üst düzey diplomatlara uygulanacağı belirtildi. 

Açıklamada öte yandan Çin'in, ABD ile "tüm sektörlerde iş birliğini ve normal alış verişi" desteklediği, yeni kısıtlamaların, ABD'nin geçen yıl Çinli diplomatlara karşı uygulamaya başladığı önlemleri geri çekmesi halinde kaldırılabileceği kaydedildi.

Adı açıklanmayan sözcü, "Bir kez daha ABD tarafına hatalarını bir an önce düzeltme, Çin Büyükelçiliğine, konsolosluklarına ve personeline uygulanan akıl almaz kısıtlamaları kaldırma çağrısı yapıyoruz. Çin, ABD'nin eylemlerine mütekabil yanıtlar verecektir." ifadesini kullandı.

Yeni kısıtlamalar hakkında ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Çin'de görevli Amerikalı diplomatların hali hazırda ülkenin bazı bölgelerini ve üniversite kampüslerini ziyaretlerine yönelik sınırlamalar mevcut.

Washington yönetimi, 2019 yılında tüm Çinli diplomatların, Amerikalı yetkililerle toplantı yapmadan, eğitim ve araştırma kurumlarını ziyaret etmeden önce ön kayıt yaptırmaları koşulu getirmişti.

ABD basınında Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli biri istihbarat çalışanı olduğuna inanılan iki diplomatın, Virginia eyaletindeki hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdikleri gerekçesiyle Eylül 2019'da gizlice kovduğu haberleri çıkmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli diplomatları "casusluk faaliyetine karıştıkları iddiasıyla" sınır dışı etmesine tepki göstererek bu ülkenin eleştirilerinin gerçeklerle bağdaşmadığını bildirmişti.

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