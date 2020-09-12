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Dünya

ABD'nin Oregon eyaletindeki orman yangınında çok sayıda kişinin ölmesinden endişe ediliyor

ABD'nin batı yakası eyaletlerinde en az 26 kişinin hayatına mal olan orman yangınları devam ederken, Oregon eyaletinde yetkililer, yangında çok sayıda kişinin ölmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Mücahit Oktay   | 12.09.2020
ABD'nin Oregon eyaletindeki orman yangınında çok sayıda kişinin ölmesinden endişe ediliyor

New York

ABD'nin batı yakasında bulunan California, Oregon ve Washington eyaletlerinde son bir ayda en az 26 kişinin ölümü ile sonuçlanan orman yangınları etkisini sürdürürken, Oregon Acil durum Yönetim Ofisi Direktörü Andrew Phelps, "Yangına bağlı ölümlerle mücadele ediyoruz, mevcut kayıplara bakarak, toplu ölümler beklediğimizi söyleyebilirim." şeklinde açıklamada bulundu. 

Oregon Valisi Kate Brown da orman yangınlarında 1 milyon hektardan fazla alanın küle döndüğünü ve düzinelerce insanın hala kayıp olduğunu söyledi.

Vali Brown, Oregon'da her yıl toplamda 500 bin dönüme yakın alanın yangınlarda zarar gördüğünü, ancak bu sene bir kaç haftada yanan alanın bunun iki katına ulaştığını kaydederek, eyalet nüfusunun yüzde 10'unun tahliye edilmesine yol açan yangınları, ''benzeri görülmemiş'' olarak nitelendirdi.

Washington'da yetkililer asılsız ihbarlardan şikayetçi

Batı yakasında devam eden yangınların büyük zarar verdiği eyaletlerden Washington'da yetkililer, itfaiye birimlerine gelen asılsız kundaklama ihbarlarından yorulduklarını ifade etti.

Mason County Şerif Bürosu, Washington sakinlerini, münferit kundaklama dedikodularını, ABD'deki ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerde boy gösteren Antifa üyelerinin "batı kıyısı boyunca yangın çıkarmak için komplo kurması" gibi asılsız söylentileri yaymayı bırakmaya çağırdı.

FBI tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada da "Komplo teorileri ve yanlış bilgilendirmeler, bu yangınları kontrol altına almak için gece gündüz çalışan yerel itfaiye ve polis teşkilatlarının değerli imkanlarını boşa harcamasına neden oluyor. Lütfen yalnızca resmi kaynaklardan doğrulanmış bilgileri paylaşarak bize yardım edin.'' ifadelerine yer verildi.

En çok can kaybı California'da

Yangınların ilk başladığı eyalet olan California'da, ağustos ayı ortasında çıkan ve hala tüm hızı ile devam eden yangınlarda can kaybı sayısı 20'ye ulaştı.

Son hafta yapılan arama kurtarma çalışmalarında, orman yangınlarının devam ettiği eyaletin kuzey bölgesinde 9 cesede ulaşıldı.

En çok tahribatın yaşandığı California genelinde, 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırım 900'den fazla yangına neden olurken, 64 binden fazla insan tahliye edildi, 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, California'da devam eden yangınları "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti.

California Valisi Gavin Newsom da Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söylemişti.

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