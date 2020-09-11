Filistin yönetimi Manama'daki büyükelçisini geri çekti
Filistin yönetimi Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşmasına tepki olarak Manama'daki büyükelçisini geri çekti.
Kudüs
Filistin yönetimi Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşmasına tepki olarak Manama'daki büyükelçisini geri çekti.
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