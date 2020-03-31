İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi
İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
İstanbul
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Mehr Haber Ajansı'na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı." dedi.
İmam Rıza Hastanesi'nde tedavi altında tutulan bebeğin 900 gram olarak doğduğunu aktaran Ferhat, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor." ifadelerini kullandı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.