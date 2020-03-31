Euro
7.21
Dolar
6.57
BIST 100
89,793.03
Altın
1,610.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Şimdi Vefa Zamanı”
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi

İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 31.03.2020
İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mehr Haber Ajansı'na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı." dedi.

İmam Rıza Hastanesi'nde tedavi altında tutulan bebeğin 900 gram olarak doğduğunu aktaran Ferhat, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Virüslere karşı kapalı alanlarda UV sterilizasyon önerisi
Botsvana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi
İran'da yeni tip koronavirüs kısıtlamaları 8 Nisan'a uzatıldı

Benzer haberler

İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi

İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi

Karantinadaki öğrencilerden duygu ve övgü dolu sözler

Sosyal mesafe uygulaması yemek kartlarında temassız ödeme kullanımını artırdı

Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı

Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı
Milli okçular evlerinde hedefe kilitlenecek

Milli okçular evlerinde hedefe kilitlenecek
Müzik bölümü öğrencisinden evde kalanlara moral konseri

Müzik bölümü öğrencisinden evde kalanlara moral konseri