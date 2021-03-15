Euro
8.99
Dolar
7.53
BIST 100
1,561.78
Altın
1,732.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100 artarak 61 bin 330'a yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 15.03.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Muhammet Kurşun / AA

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 980 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 963'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 330'a, vaka sayısının da 1 milyon 754 bin 933'e çıktığını ifade etti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 839'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 499 bin 301'e ulaştığını bildirdi.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 781 bin 317 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülke genelinde risk durumuna göre 11 şehrin "kırmızı", 32 şehrin "turuncu", 251 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti
Bakan Varank: Yerli aşıda hedefimiz sene sonu
Sağlık çalışanları 90 yaşındaki Şehriye ninenin Kovid-19 aşısı için yollara düştü
'15 gün çocuk gibi ağladım'

Benzer haberler

İran'da yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi

İran'da yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Sağlık çalışanları 90 yaşındaki Şehriye ninenin Kovid-19 aşısı için yollara düştü

Sağlık çalışanları 90 yaşındaki Şehriye ninenin Kovid-19 aşısı için yollara düştü
'15 gün çocuk gibi ağladım'

'15 gün çocuk gibi ağladım'
Gürcistan'da sağlık çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Gürcistan'da sağlık çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı