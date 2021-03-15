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Dünya

Katar'da Türk şirketlerin de katıldığı güvenlik ve sivil savunma fuarı "Milipol Qatar" başladı

Katar'da iç güvenlik ve sivil savunma alanında düzenlenen ve Türkiye'den şirketlerin de katıldığı Milipol Qatar fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Serdar Bıtmez,Çağrı Koşak   | 15.03.2021
Katar'da Türk şirketlerin de katıldığı güvenlik ve sivil savunma fuarı "Milipol Qatar" başladı Fotoğraf: Serdar Bıtmez/AA

Doha

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Milipol Qatar fuarı, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Türkiye'den Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu'nun katılımıyla açıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı ve Fransız Comexposium organizasyon şirketinin ortaklığında iç güvenlik ve sivil savunma alanlarında düzenlenen Milipol Qatar'da Katar'ın yanı sıra 17 ülkeden 143 firmanın yer aldığı belirtildi.

Türkiye'den Nurol, Desan, Ares ve Yonca-Onuk şirketlerinin ürünlerini sergilediği fuarın üç gün süreceği kaydedildi.

Geçen yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan Milipol Qatar fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15-17 Mart'a ertelenmişti.

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